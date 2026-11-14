Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam qua đường sông Sê Pôn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào 16 giờ 5 phút, ngày 13/11, tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Thanh Hòa, xã Lìa, Tổ tuần tra, kiểm soát (thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Lìa phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen, không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một gói nilon màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận tên Thạo A Ch (20 tuổi), trú tại bản Chèng, cụm Ka Tup - Ma Hat, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào.

Đối tượng khai được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam qua đường sông Sê Pôn. Khi đến địa điểm giao nhận, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.