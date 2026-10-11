Bắt giữ đối tượng vận chuyển khoảng 9kg cần sa khô

Đối tượng T. Đ. N. (thứ 2, từ phải sang) bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật khoảng 9kg cần sa khô. Ảnh: Trần Huyền

Các lực lượng phối hợp gồm: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Hải quan Hà Tĩnh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04), Công an thành phố Hà Nội; Công an phường Yên Phong và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04), Công an thành phố Bắc Ninh.

Thực hiện kế hoạch giám sát hoạt động vận chuyển ma túy từ Lào vào nội địa, lúc 13 giờ ngày 11/10, tại tổ dân phố Phù Lưu, khu vực Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng T. Đ. N. (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Phù Lưu) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm khoảng 9kg cần sa khô.

Tang vật cần sa khô được đóng gói trong túi nylon, để lẫn với bánh kẹo trong các thùng carton. Ảnh: Trần Huyền

Cần sa khô được đóng gói trong các túi nylon, để lẫn với bánh kẹo trong những thùng carton nhằm ngụy trang khi vận chuyển.

Hiện, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đang chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.