Bắt giữ đối tượng vận chuyển khoảng 700kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc
Ngày 6/10, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức và Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép khoảng 700kg nầm lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 6/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường dân sinh thuộc khu mốc 13, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh, tổ công tác của các đơn vị trên phát hiện, kiểm tra xe ô tô bán tải biển kiểm soát 14C-31474, do Lỷ A Tài (sinh năm 1991, trú tại khu mốc 13, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh) điều khiển, đồng thời là chủ phương tiện.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 14 bao tải dứa màu xanh; bên trong mỗi bao tải chứa 1 thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh, mỗi thùng xốp nặng khoảng 50kg. Tổng trọng lượng hàng hóa khoảng 700kg. Tại thời điểm kiểm tra, Lỷ A Tài không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển.
Hiện, các đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-khoang-700kg-nam-lon-dong-lanh-khong-ro-nguon-goc-post508452.html