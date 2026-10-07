Bắt giữ đối tượng vận chuyển khoảng 700kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Đối tượng Lỷ A Tài và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Hùng

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 6/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường dân sinh thuộc khu mốc 13, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh, tổ công tác của các đơn vị trên phát hiện, kiểm tra xe ô tô bán tải biển kiểm soát 14C-31474, do Lỷ A Tài (sinh năm 1991, trú tại khu mốc 13, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh) điều khiển, đồng thời là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 14 bao tải dứa màu xanh; bên trong mỗi bao tải chứa 1 thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh, mỗi thùng xốp nặng khoảng 50kg. Tổng trọng lượng hàng hóa khoảng 700kg. Tại thời điểm kiểm tra, Lỷ A Tài không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển.

Hiện, các đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.