Đối tượng Tụa Cư cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Trần Huyền

Trước đó, lúc 7 giờ 45 phút ngày 19/11, tại địa bàn xã Lóng Sập, tổ công tác do Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) và Phòng PC03, Công an xã Lóng Sập (Công an tỉnh Sơn La) thực hiện nhiệm vụ, phát hiện một đối tượng đang vác, tập kết 6 bao tải dứa màu trắng, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra người và số bao tải trên. Qua kiểm tra, đối tượng khai nhận tên Tụa Cư (sinh năm 1986, trú tại bản Muống, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào). Kiểm tra 6 bao tải dứa, lực lượng chức năng phát hiện 84 khối pháo, tổng trọng lượng khoảng 130kg.

Tụa Cư khai được một người đàn ông tên Lực, quốc tịch Lào thuê vận chuyển số pháo hoa nổ trên qua biên giới với tiền công 1 triệu đồng. Theo lời khai của đối tượng, sẽ có người đến nhận số pháo này tại khu vực bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập.

Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.