Bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người

Trước đó, Nguyễn Viết Kiều là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra Quyết định truy nã số 22870/QĐTN-CSHS ngày 22/9/2026 về tội "Giết người" quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Việc kịp thời xác minh, phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã trên địa bàn ngoài thành phố tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết, không để đối tượng phạm tội có cơ hội lẩn trốn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện đối tượng đang bị tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật.