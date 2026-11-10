Bắt giữ đối tượng truy nã tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đối tượng Phùn Văn Tuấn bị lực lượng Biên phòng bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ngày 10/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Phùn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh) khi đang làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân II.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, trong quá trình kiểm tra, làm thủ tục nhập cảnh cho công dân, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện Phùn Văn Tuấn có dấu hiệu bất thường.

Qua tra cứu trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng xác định Tuấn là đối tượng đang bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” theo quyết định truy nã của Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang cũ).

Ngay sau khi xác minh thông tin, lực lượng Biên phòng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở đơn vị để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đến 17h50 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng đồ vật liên quan cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận, di lý và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.