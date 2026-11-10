Bắt giữ đối tượng truy nã tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đối tượng Phùn Văn Tuấn tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trước đó, vào hồi 15 giờ cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, làm thủ tục nhập cảnh cho công dân, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện ông Phùn Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh có dấu hiệu bất thường.

Qua kiểm tra trên phần mềm quản lý xuất nhập cảnh, hệ thống phát hiện ông Tuấn là đối tượng đang bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo quyết định của Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang cũ).

Đối tượng Phùn Văn Tuấn bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo quyết định của Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang cũ). (Ảnh: QUANG THỌ)

Ngay lập tức, lực lượng Biên phòng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở đơn vị để lập biên bản xử lý theo thẩm quyền.

Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu và tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh tiếp nhận, di lý và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.