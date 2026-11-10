Bắt giữ đối tượng truy nã tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đối tượng Phùn Văn Tuấn (sinh năm 1983, trú tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh) bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào hồi 15 giờ cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, làm thủ tục nhập cảnh cho công dân, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện Phùn Văn Tuấn (sinh năm 1983, trú tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh) có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra trên phần mềm quản lý xuất nhập cảnh, hệ thống phát hiện Phùn Văn Tuấn là đối tượng đang bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo quyết định của Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang cũ).

Ngay lập tức, lực lượng Biên phòng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở đơn vị để lập biên bản xử lý theo thẩm quyền.

Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, tiến hành bàn giao đối tượng và đồ vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh tiếp nhận, di lý và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.