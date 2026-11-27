Nguyễn Việt Anh (SN 2006, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng bị truy nã quốc tế về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng truy nã Nguyễn Việt Anh bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2025, tại xã Liên Minh (tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Việt Anh cùng đồng bọn thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh để điều tra. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn sang Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Việt Anh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Việt Anh đang lẩn trốn tại Đài Loan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đề nghị phối hợp thực hiện thủ tục truy nã quốc tế.

Ngày 1/10/2026, Ban Tổng Thư ký INTERPOL đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Việt Anh.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng tiếp tục báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đề nghị phối hợp với lực lượng chức năng Đài Loan xác minh, triển khai các biện pháp để đưa đối tượng về nước.

Ngày 26/11/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Việt Anh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, TP. Hà Nội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.