Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn tại Lào, đưa thiếu nữ bị hại về nước

Ngày 17/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào bắt giữ thành công Nguyễn Minh Trung (SN 1999, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Lào; đồng thời đưa người bị hại trở về an toàn.

Nguyễn Minh Trung đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo hồ sơ vụ án, năm 2024, Trung quen biết và liên lạc với thiếu nữ Đ.X.T. (SN 2009) qua mạng xã hội.

Trung nhiều lần đưa T. đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Cần Thơ. Sau khi gia đình phát hiện và trình báo công an, Trung tiếp tục liên lạc, dụ dỗ T. bỏ đi khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 25/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án.

Tháng 2/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Trung về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Đồng thời, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Trung.

Quá trình truy bắt, lực lượng công an xác định Trung đưa T. sang Lào bằng đường tiểu ngạch và lẩn trốn tại Viêng Chăn.

Lực lượng công an động viên T. sau khi em được đưa về Việt Nam. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an từng bước xác định địa điểm Trung lẩn trốn tại Lào và tiến hành bắt giữ. Lực lượng chức năng đồng thời tiếp cận, hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho T.

Rạng sáng 15/9, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào bàn giao Trung và em T. cho tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.