Bắt giữ đối tượng truy nã khi lẩn trốn tại Lâm Đồng

Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, đối tượng Nguyễn Văn Tấn Đạt (sinh năm 1998, cư trú ấp Bờ Còng, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi nơi ở nhằm che giấu tung tích và né tránh sự phát giác của lực lượng chức năng.

Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã đối với Đạt về hành vi can tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tấn Đạt tại cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: CACC)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an xã Càng Long phát hiện Đạt đang lẩn trốn tại thôn Bon Rlong Phe, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi xác định chính xác vị trí của đối tượng, Công an xã Càng Long đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng công an địa phương tổ chức vây bắt thành công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.