Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Viết Lâm

Theo Công an TP Hà Nội, Nguyễn Viết Lâm (sinh năm 1975, thường trú thôn Mát, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1 Điều 123 và khoản 2 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Quyết định truy nã Nguyễn Viết Lâm.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, bắt giữ Nguyễn Viết Lâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.