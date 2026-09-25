Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Viết Lâm
Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Viết Lâm, đối tượng bị truy nã về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, khi Nguyễn Viết Lâm đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.
Theo Công an TP Hà Nội, Nguyễn Viết Lâm (sinh năm 1975, thường trú thôn Mát, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1 Điều 123 và khoản 2 Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, bắt giữ Nguyễn Viết Lâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-giu-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguyen-viet-lam.html