Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người sau 25 năm lẩn trốn

Theo đó, đầu năm 2001, Nguyễn Văn Chuyền đã thực hiện hành vi giết người tại thôn Yên Nho, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (cũ). Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều nơi nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Văn Chuyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác minh, truy tìm và phát hiện Nguyễn Văn Chuyền đang làm thuê tại khu vực chợ Xanh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Khoảng trưa 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng, kết thúc hành trình lẩn trốn kéo dài hơn 25 năm.

Hiện, đối tượng được Công an tỉnh Cao Bằng bàn giao cho Công an thành phố Bắc Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.