Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22-4-2019, Nguyễn Hoàng Nhật cùng đồng bọn mang theo hung khí, điều khiển xe máy đi đánh nhau với nhóm của Thái Văn Thiên (SN 1995, trú phường Quy Nhơn Đông). Vụ việc khiến Đào Trọng Thiện (SN 1987, trú phường Quy Nhơn) tử vong tại công viên Hà Thanh, thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn (cũ).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nhật. Ảnh: Nguyễn Giang

Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ và bắt giữ một số đối tượng liên quan. Riêng Nguyễn Hoàng Nhật nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 9-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Nhật về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, gây trở ngại cho công tác xác minh, truy tìm.

Với quyết tâm không để đối tượng nguy hiểm tiếp tục lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã kiên trì rà soát địa bàn, xác minh từng manh mối, từng bước lần theo dấu vết của đối tượng.

Việc bắt giữ thành công Nguyễn Hoàng Nhật sau thời gian dài lẩn trốn thể hiện tinh thần kiên quyết, chủ động của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.