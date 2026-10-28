Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 15 năm tại Cửa khẩu Hữu Nghị

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu và lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lò Văn Lập (SN 1989, trú tại bản Nà Củng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) sau gần 15 năm lẩn trốn tại Trung Quốc.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lò Văn Lập.

Theo hồ sơ, Lò Văn Lập bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ (cũ), tỉnh Lai Châu ra Quyết định truy nã số 07 ngày 22/12/2011 về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi bị truy nã, Lập bỏ trốn sang Trung Quốc nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Trong suốt thời gian đối tượng lẩn trốn, lực lượng Công an đã nhiều lần vận động gia đình, đồng thời gửi thư kêu gọi Lập trở về đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, Lập vẫn không chấp hành.

Quá trình xác minh cho thấy, trong thời gian sinh sống tại Trung Quốc, Lập thường xuyên thay đổi nơi ở, địa điểm làm việc, di chuyển từ tỉnh Quảng Đông sang tỉnh Quảng Tây và làm nhiều công việc khác nhau nhằm che giấu tung tích, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Do thời gian lẩn trốn kéo dài, đặc điểm nhận dạng của đối tượng có nhiều thay đổi so với thời điểm bị truy nã. Cùng với đó, việc đối tượng thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi cư trú tại nước ngoài khiến công tác xác minh, truy tìm gặp không ít khó khăn.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã kiên trì rà soát, xác minh thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định tung tích và nơi lẩn trốn của Lò Văn Lập.

Khi nắm được thông tin Lập có khả năng trở về Việt Nam, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị tổ chức xác minh, triển khai phương án bắt giữ.

Ngày 26/10/2026, ngay sau khi Lò Văn Lập nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cửa khẩu Hữu Nghị, các lực lượng chức năng đã phối hợp đã tổ chức bắt giữ đối tượng theo quyết định truy nã, kết thúc hành trình gần 15 năm lẩn trốn.