Đối tượng Nguyễn Trung Thành tại hiện trường.

Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng ngày 18/11/2026, trong quá trình tuần tra tại tầng 9 nhà Q, Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng bảo vệ phát hiện Thành lấy trộm một túi xách của người phụ nữ đang ngủ tại hành lang rồi di chuyển xuống tầng dưới.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã thông báo cho Công an phường phối hợp bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận đã lấy trộm một điện thoại và một túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 19/11/2026, Công an phường Kim Liên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Thành để phục vụ điều tra tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt tù đến 20 năm Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Hình sự quy định Điều 173 về Tội trộm cắp tài sản như sau: 1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; đ) Tài sản là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; đ) Hành hung để tẩu thoát; e) Tài sản là bảo vật quốc gia; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Nguồn: congan.hanoi.gov.vn