Bắt giữ đối tượng thứ 3 trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Sau hơn 13 ngày lẩn trốn, khoảng 0h10’ sáng nay 3/11/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ phạm nhân Lữ Văn Toàn – đối tượng thứ 3 bị truy nã đặc biệt trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an.

Lữ Văn Toàn - đối tượng thứ ba trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt giữ rạng sáng 3/11/2026.

Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người” theo bản án hình sự sơ thẩm số 53/HSST ngày 6/9/2023 của TAND tỉnh Phú Yên. Đến ngày 26/10/2023 Toàn được đưa vào Trại giam A2 theo quyết định thi hành án phạt tù số 144/QĐ-TA ngày 9/10/2023 của TAND tỉnh Phú Yên.

3 năm sau khi nhập trại, trong lúc đang lao động tại đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, đối tượng này cùng 3 phạm nhân khác trốn khỏi nơi giam nên bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc theo quyết định truy nã số 1795/QĐTN-TGA2 ngày 21/10/2026 của Giám thị Trại giam A2.

Thông tin ban đầu cho biết, Lữ Văn Toàn bị bắt khi đang trong hành trình ẩn trốn ven triền núi tại khu vực Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, thì bị lực lượng Công an phát hiện khống chế, bắt giữ.

Phạm nhân duy nhất còn lại bị truy nã đặc biệt là Hồ Văn Tình vẫn đang bị các lực lượng Công an ráo riết truy lùng.

Trước đó vào lúc 4h39’ ngày 24/10/2026, phạm nhân thứ nhất là Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đã bị bắt giữ ở phía Đông chân đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Cường bị bắt khi đang trên xe khách giường nằm tuyến Nha Trang – Đà Lạt. Đối tượng này bị TAND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 10 năm tù về hai tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 13/12/2024, Cường vào Trại giam A2 theo quyết định thi hành án phạt tù số 421/QĐ-CA ngày 23/10/2024 của TAND TP Đà Lạt.

Quyết định truy nã đặc biệt phạm nhân Hồ Văn Tình.

Đến tối 28/10/2026, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ phạm nhân thứ hai là Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai). Duy bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nhân thân đối tượng này từng bị TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai xử phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù ngày 27/10/2019, Duy tái hòa nhập cộng đồng gần 5 năm thì lại vào vòng tố tụng hình sự và bị xử phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo bản án hình sự sơ thẩm số 46/HSST ngày 14/5/2025 của TAND tỉnh Bình Định. Đến ngày 14/8/2025, Duy được đưa vào Trại giam A2 theo quyết định thi hành án phạt tù số 162/QĐ-CA ngày 18/6/2025 của TAND tỉnh Bình Định.

Phạm nhân duy nhất còn lại đang bị truy nã là Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Nhân thân đối tượng này từng bị TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và đã chấp hành xong hình phạt ngày 12/12/2020.

Đến ngày 7/6/2024, trong lúc tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt Tình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, thì đối tượng này cầm dao đâm hai cán bộ Công an.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 03/HSST ngày 13/1/2025 của TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Hồ Văn Tình 20 năm tù về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hồ Văn Tình vào Trại giam A2 ngày 18/4/2025 theo quyết định thi hành án phạt tù số 17/QĐ-TA ngày 14/2/2025 của TAND tỉnh Gia Lai.

Đặc điểm nhận dạng phạm nhân Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm hoa văn kín từ khuỷu tay đến vai, từ cổ chân đến đầu gối và kín vùng ngực. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đối tượng này, người dân cần khẩn báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo ngay cho Trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 090.696.6699 – 098.886.3454.