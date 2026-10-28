Bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma tuý số lượng lớn tại Sơn La

Thông tin từ Công an xã Mường Lầm (Sơn La) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn.

Danh tính đối tượng là Thào Sống Dơ (SN 1986), trú tại xã Mường Lầm (Sơn La). Theo thông tin ban đầu, đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 958 viên hồng phiến, 95,02 gam heroin.

Tiến hành khám xét chỗ ở, phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng tự chế cùng 82 viên đạn, 1 khẩu súng hơi.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sơn La phát hiện, xử lý hơn 500 vụ với gần 700 đối tượng phạm tội về ma túy, quyết tâm xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030.

Ngày 10.4.2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU, tập trung đấu tranh tội phạm, giảm cầu, cai nghiện, quản lý sau cai và xây dựng địa bàn không ma túy.

Năm 2026, Sơn La phấn đấu 40% số xã, phường không ma túy, giữ vững 15 địa bàn đạt chuẩn, chuyển hóa thêm 16 địa bàn và triệt phá các đường dây ma túy.