Bị can Đặng Chấn Huy (SN 2002, trú tại phường Đông Thành) được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm điều tra. (Ảnh:CACC)

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Bị can Đặng Chấn Huy (SN 2002, trú tại phường Đông Thành) được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm điều tra.

Trước đó, người dân phát hiện bà T.T.M.L. (SN 1979, ngụ cùng địa phương), là chủ quán cà phê tử vong nên trình báo cơ quan Công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Quang cảnh thực nghiệm tại hiện trường. (Ảnh:CACC)

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời Đặng Chấn Huy đến làm việc để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Huy thừa nhận hành vi sát hại bà L. và chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Chấn Huy để điều tra về tội “giết người, cướp tài sản”, được quy định tại Điều 123, 168 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.