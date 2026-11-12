Bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ trẻ rồi giấu xác phi tang

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 ngày trước, gia đình một cô gái đến Công an địa phương tại TP Hồ Chí Minh trình báo về việc con gái mất tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh và truy tìm tung tích cô gái. Lực lượng chức năng xác định cô gái từng đi xe ôm công nghệ đến một con hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc nhưng sau đó không thấy trở ra.

Tiếp tục trích xuất camera an ninh khu vực, Công an phát hiện cô gái đi vào một xưởng chuyên sửa chữa máy may vải của Chúc Kim Hương nằm trong hẻm D20, đường Võ Văn Vân.

Hiện trường vụ việc ở xã Tân Vĩnh Lộc.

Từ những thông tin thu thập được, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc làm việc, đấu tranh với Chúc Kim Hương.

Tại Cơ quan Công an, Chúc Kim Hương khai nhận đã sát hại cô gái rồi tìm cách phi tang thi thể.

Theo lời khai ban đầu, khoảng hơn 10 ngày trước, Hương gọi điện kêu cô gái đến xưởng… Sau khi cô gái được xe ôm công nghệ chở đến nơi, Hương dùng một khúc gỗ đánh nạn nhân tử vong.

Sau đó, Hương đưa thi thể cô gái ra bãi đất trống đối diện xưởng, nằm trong hẻm D20, dùng cuốc đào đất, chôn thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục lấy lời khai Chúc Kim Hương, củng cố hồ sơ và làm rõ động cơ gây án cùng các tình tiết liên quan.