Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế

Đối tượng bị truy nã quốc tế Lý Phong bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ.

Vừa qua, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ Lý Phong (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc). Trước khi bỏ trốn, người này cư trú tại TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo Công an TP Hải Phòng, Lý Phong bị Công an TP Đông Hưng phát lệnh bắt giữ hình sự và truy nã quốc tế về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Căn cứ quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Đội 3, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, dẫn giải và bàn giao Lý Phong cho lực lượng chức năng Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế theo quy định.