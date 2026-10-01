Bắt giữ đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đối tượng Thạch Tuấn Vĩ bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ, truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật của lực lượng chức năng phía Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng Việt Nam triển khai lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới, đồng thời áp dụng biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 4 giờ ngày 29/9, tổ công tác Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ đối tượng Thạch Tuấn Vĩ khi đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực lối mở biên giới Nậm Đích, thuộc địa phận bản Nậm Đích, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Qua điều tra, Thạch Tuấn Vĩ khai nhận, để trốn tránh sự quản thúc của lực lượng chức năng phía Trung Quốc, đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong khi đang thực hiện xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao, trao trả đối tượng cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Việc nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng ngay sau khi tiếp nhận thông tin thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các Thỏa thuận hai Bên đã ký kết; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.