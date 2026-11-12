Bắt giữ đối tượng nghi liên quan vụ án mạng ở xã Tân Vĩnh Lộc

Ngày 12-11, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 8-11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L. (sinh năm 1982, ngụ TP Cần Thơ) về việc mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (sinh năm 2002, cư trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2-11.

Công an lấy lời khai với Chúc Kim Hương. Ảnh: Công an TPHCM

Khẩn trương xác minh, truy xét, ngày 11-11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Chúc Kim Hương.

Theo điều tra ban đầu, Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng. Ngày 1-11, sau khi hẹn gặp tại nhà trọ của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Hương dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong, sau đó mang thi thể chôn tại bãi đất trống đối diện. Hương còn tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Hương đã khai nhận hành vi. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.