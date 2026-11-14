Bắt giữ đối tượng mua bán trái trái phép chất ma túy

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Anh Dũng

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 14/11, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nà Hỳ và các đơn vị phối hợp nói trên làm nhiệm vụ tại trục đường liên xã thuộc khu vực bản Mốc 4, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên phát hiện một đối tượng nữ giới đi bộ hướng từ biên giới ra nội địa có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiếp cận và yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra, qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong túi đeo trên người đối tượng có các cục chất bột dạng nén màu trắng, nghi là heroin, có trọng lượng khoảng 70 gram.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Nà Hỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Chảo Mí Sun, sinh năm 1978, trú tại bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Các cục chất bột màu trắng là heroin, Sun vừa mua của một người đàn ông không rõ danh tính với mục đích mang về nhà để bán lẻ kiếm lời.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Nà Hỳ hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.