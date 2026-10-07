Bắt giữ đối tượng lừa chiếm 400 triệu đồng 'chạy việc' rồi lẩn trốn hơn 2 năm

Trần Thanh Long bị bắt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, giáp biên giới Campuchia, sau thời gian dài lẩn trốn.

Theo điều tra, năm 2015, tại phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi), Trần Thành Long đã đưa ra thông tin gian dối có khả năng xin việc vào lực lượng Công an nhân dân. Dù không có chức năng, nhiệm vụ hay thẩm quyền thực hiện việc này, Long vẫn hứa hẹn sẽ lo cho chị V.T.B.T., con gái bà N.T.L., vào làm việc tại Công an tỉnh Kon Tum.

Bà L. giao cho Long 400 triệu đồng để “chạy” thủ tục xin việc. Tuy nhiên, Long đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Bị hại đã làm đơn tố cáo Long đến cơ quan công an.

Qua điều tra xác minh, ngày 26/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Kon Tum, nay thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Thành Long theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Long không có mặt tại nơi cư trú, không xác định được nơi ở nên lực lượng chức năng phải tổ chức truy tìm. Đến ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định truy nã số C852/QĐTN-VPCQCSĐT, xác định Trần Thành Long là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Quá trình truy tìm, nhận thấy đối tượng có khả năng bỏ trốn ra ngoài địa bàn, thậm chí ra nước ngoài, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh tung tích. Do Long thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn và di chuyển qua nhiều địa phương, việc truy tìm gặp không ít khó khăn.

Từ các nguồn tin được sàng lọc, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng, xác định hướng di chuyển của đối tượng. Đến ngày 2/10/2026, Trần Thành Long, tức Trần Hữu Sâm, đã bị bắt giữ.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý Trần Thành Long theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi “chạy việc”, nhất là những trường hợp tự nhận có thể xin vào cơ quan nhà nước hoặc lực lượng vũ trang. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đối tượng bị truy nã, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.