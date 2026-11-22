Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Thái Lan về Ninh Bình tiêu thụ. Đáng chú ý là thủ đoạn cất giấu chất cấm tinh vi không ngờ của các đối tượng.

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng lực lượng Hải quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Thái Lan về địa bàn tiêu thụ.

Đối tượng Lê Xuân Hưng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm 20 kg cần sa được ngụy trang tinh vi bên trong các xô bột giặt nhập ngoại nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng, cùng nhiều công cụ dùng để chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lê Xuân Hưng (sinh năm 1999, quê quán ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An; hiện thuê trọ tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Ninh Bình xác định, nguồn cung cấp cần sa từ Thái Lan về Ninh Bình là một đối tượng đang sinh sống tại Thái Lan.

Tang vật thu được từ vụ án. Ảnh: CACC

Trong đường dây này, Lê Xuân Hưng có nhiệm vụ nhận cần sa được vận chuyển từ Thái Lan về cất giấu, sau đó chia nhỏ và mang đi giao cho khách mua theo chỉ đạo của đối tượng ở Thái Lan và nhận tiền để chia nhau.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Lê Xuân Hưng đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù từ ngày 29/4/2024.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Đức (T/h)