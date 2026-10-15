Bắt giữ đối tượng dùng súng bắn người tại Lào

Đối tượng Nguyễn Đình Giang tại cơ quan chức năng - Ảnh: T.K

Trước đó, ngày 3/9/2026, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo từ Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc anh P.A.T. (SN 1995, trú tại TP. Hải Phòng) nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi. Qua xác minh, sáng 2/9/2026, khi anh T. đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm (huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Lào) thì bị một đối tượng bịt mặt xông vào nổ súng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang (đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào). Do mâu thuẫn cá nhân, Giang dùng súng ngắn bắn anh T. rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thành công Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.