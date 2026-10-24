Bắt giữ đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng sau 40 phút truy xét

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 ngày 24/10/2026, tại tiệm vàng K.T.N.P trên địa bàn phường Tân Khánh, TP.HCM xảy ra vụ cướp tài sản.

Thời điểm trên, một nam giới khoảng 30 tuổi điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng, sau đó sử dụng dao uy hiếp, khống chế chị T.T.G.H. (SN 1997), chủ tiệm vàng, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của chủ tiệm, đối tượng đã không thực hiện được mục đích mà lên xe mô tô bỏ trốn. Sự việc khiến chị H. bị thương nhẹ.

Đến khoảng 9h cùng ngày, chị H. đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đến 9h40 cùng ngày, Công an đã xác định, khống chế và bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ phương tiện cùng hung khí được sử dụng trong vụ việc.

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh, TP.HCM).

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng sau 40 phút triển khai lực lượng thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời cho thấy hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.