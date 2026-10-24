Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng sau 40 phút truy xét

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc trước tiệm vàng xảy ra vụ cướp. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Chỉ sau 40 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo và triển khai lực lượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Tân Khánh đã bắt giữ đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng, thu giữ phương tiện và hung khí gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 24/10, tại tiệm vàng K.T.N.P (phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh) xảy ra vụ cướp tài sản. Một nam giới khoảng 30 tuổi điều khiển xe mô tô đến tiệm, dùng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm là chị T.T.G.H. (sinh năm 1997) để cướp tài sản. Khi bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, đối tượng gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bị hại đến cơ quan Công an trình báo.

Cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai từ đối tượng Nguyễn Minh Đắc. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Tân Khánh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai biện pháp truy xét, truy bắt đối tượng. Đến 9 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án, thu giữ phương tiện cùng hung khí.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Minh Đắc, sinh năm 1992, trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Minh Đắc (sinh năm 1992, trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh). Cơ quan Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả truy xét nhanh thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm và sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố với Công an cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân./.