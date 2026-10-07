Bắt giữ đối tượng 'cướp giật dây chuyền vàng' tại khu vực chợ

Đối tượng Nguyễn Quang Vinh tại cơ quan Công an. (Ảnh:CA)

Ngày 7/10/2026, Công an TP Đồng Nai cho biết, đang tiến hành điều tra vụ “cướp giật dây chuyền vàng” trên địa bàn xã An Phước.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trước đó vào khoảng 15h30’ ngày 4/10/2026, Nguyễn Quang Vinh (SN 2002, thường trú tại xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) điều khiển xe môtô đến khu vực chợ chiều thuộc ấp Tam An, xã An Phước, tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản.

Khi đi qua chợ khoảng 100 mét, Vinh phát hiện chị M.T.N. (SN 1988, thường trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đang đi bộ, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền màu vàng.

Vinh điều khiển xe quay đầu, áp sát phía bên trái chị N. rồi dùng tay phải giật sợi dây chuyền. Phát hiện sự việc, chị N. kéo lại khiến đối tượng ngã xe xuống đường. Đúng lúc này, lực lượng Công an xã An Phước đang tuần tra đi qua đã kịp thời phát hiện, cùng bị hại và người dân bắt giữ Vinh cùng tang vật, đưa về trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng dài 42cm, có mặt dây chuyền hình chữ nhật gắn đá và một xe môtô nhãn hiệu Honda Dream.

Công an xã An Phước đã tiến hành ghi nhận hiện trường, trích xuất hình ảnh camera tại khu vực xảy ra vụ việc, niêm phong sợi dây chuyền; đồng thời làm việc với đối tượng, bị hại và những người liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của đối tượng.

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, Công an xã An Phước đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai xem xét, chỉ đạo chuyển điều tra vụ việc theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.