Trước đó, lúc 8h10 ngày 14/11, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của ông H.V.D (SN 1964, ngụ xã Bình Mỹ, TP Hồ Chí Minh) về việc bị cướp giật 278 tờ vé số, tổng trị giá 2.780.000 đồng.

Đặng Xuân Trung bị tạm giữ.

Theo trình báo, khoảng 8h20 ngày 13/11, ông D. đang ngồi trên xe ba bánh bán vé số tại khu vực trước số 189A đường Bùi Công Trừng, ấp 49, xã Đông Thạnh thì một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đến hỏi mua. Khi ông Danh đưa tập vé số để lựa chọn, người này bất ngờ giật lấy toàn bộ 278 tờ rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, truy xét. Đến khoảng 12h10 cùng ngày, tổ công tác phát hiện, đưa Đặng Xuân Trung (SN 1994) về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Trung khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật số vé số của ông D.

Trung vờ hỏi mua rồi giật 278 tờ vé số của người đàn ông rồi bỏ chạy (ảnh cắt từ clip).

Hiện Công an xã Đông Thạnh tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để củng cố hồ sơ, thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Đặng Xuân Trung về hành vi Cướp giật tài sản.