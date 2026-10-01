Bắt giữ đối tượng cùng 21.000 bao thuốc lá lậu chở trên xe tải

Đối tượng Trần Quang Khải cùng tang vật và phương tiện bị bắt giữ. Ảnh: Trung Dũng

Bộ đội Biên phòng Lào Cai bắt giữ đối tượng cùng xe tải chở 21.000 bao thuốc lá nhập lậu từ Trung Quốc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện đường dây có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng cấm với số lượng lớn từ các tỉnh nội địa ra Lào Cai tiêu thụ. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm quy luật hoạt động của các đối tượng, kế hoạch phối hợp vây bắt đã được xác lập.

Vào hồi 5 giờ ngày 29/9, tại đường Chiềng On (tổ dân phố số 21, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) và Công an phường Cam Đường dừng, kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29C-889... Phương tiện này do tài xế Trần Quang Khải (sinh năm 1989, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) trực tiếp điều khiển.

Tiến hành kiểm tra thực tế thùng xe tải dưới sự chứng kiến của tài xế và người dân, lực lượng chức năng phát hiện 34 thùng các tông bên trong chứa số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Lực lượng chức năng bắt giữ Trần Quang Khải, kiểm đếm, phân loại tang vật. Ảnh: Trung Dũng

Tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm, phân loại ngay tại hiện trường. Kết quả thu giữ gồm: 2.100 cây thuốc lá (tổng cộng 21.000 bao). Các dòng thuốc lá do nước ngoài sản xuất như Hehua, Chungwa, Dachongjiu, Harmonization. Toàn bộ số thuốc lá trên đều có chữ nước ngoài (tiếng Trung Quốc và tiếng Anh) và không có tem nhập khẩu.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Quang Khải, thừa nhận đang vận chuyển số thuốc lá lậu kể trên và không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Cơ quan chức năng đánh giá, đây là vụ vận chuyển hàng cấm với số lượng rất lớn. Các đối tượng hoạt động tinh vi khi di chuyển liên tỉnh qua nhiều địa bàn, sử dụng phương tiện ngụy trang kỹ lưỡng.

Đối tượn chọn thời điểm rạng sáng để di chuyển xe vào các ngõ hẹp, vắng người, để tổ chức giao nhận hàng, trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Trần Quang Khải, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.