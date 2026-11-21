Trước đó, vào hồi 1h15 ngày 21/11, tổ công tác Cảnh sát cơ động phát hiện một người đàn ông đang có hành vi lục lọi đồ đạc bên trong xe ô tô tại khu đô thị 379, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Tại hiện trường, chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 17A-371.xx của người dân có dấu hiệu bị đột nhập.

Ngay lập tức, tổ công tác triển khai các biện pháp khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt giữ đối tượng Thái có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: CAHY).

Qua xác minh ban đầu, đối tượng khai tên Bùi Như Thái (sinh năm 1982, trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) từng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Tiến hành kiểm tra người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 505 nghìn đồng cùng một số tang vật liên quan. Thái khai nhận số tiền trên vừa lấy trộm từ trong xe ô tô.

Đồng thời, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm và tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Qua đó, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.