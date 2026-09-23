Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng, thu giữ súng cùng nhiều hung khí

Hậu là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Giết người” và “Cướp giật tài sản” vẫn chưa được xoá án tích.

Đối tượng Trần Hùng Hậu (ở giữa) bị cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra, xác định Trần Hùng Hậu cùng đồng bọn sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, có dấu hiệu tụ tập, sử dụng hung khí nguy hiểm để đòi nợ, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã chủ trì phối hợp Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Mỹ Thới tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở (nhà thuê) của Hậu tại khu vực tổ 16, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, phát hiện thu giữ: 1 khẩu súng quân dụng dạng ổ quay cùng 6 viên đạn quân dụng, 4 cây dao tự chế, 1 cây dao gấp, 1 cây xâm gạo tự chế, 4 gậy ba khúc, 1 bình xịt hơi cay, 4 cuốn sổ, 2 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan.

Tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra xác định, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản” trở về địa phương, do không có nghề nghiệp, nhận thấy một số người dân trên địa bàn phường Mỹ Thới có nhu cầu cần vốn làm ăn, trang trải cuộc sống nên Hậu tổ chức cho vay tiền để lấy lãi.

Bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu đã cho 9 người vay tiền, với lãi suất dao động từ 1% đến 2%/ngày tương ứng 365% đến 730%/năm, số tiền cho vay khoảng từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngoài việc trực tiếp đi thu tiền người vay hàng ngày, Hậu còn thuê người khác đi thu tiền lãi của những người vay tiền của Hậu.

Cán bộ Công an làm việc với Trần Hùng Hậu.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.