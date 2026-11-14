Bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/11, tại địa bàn xã Tân Minh, Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Cường, trú tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt một số ô tô của bà Lý Thanh Loan (trú tại tỉnh Vĩnh Long) từ tháng 9/2026. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Trong quá trình lẩn trốn, Cường đã bị lực lượng Công an xã phát hiện, bắt giữ khi xuất hiện trên địa bàn xã Tân Minh.

Hiện Công an xã Tân Minh đang hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.