Bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi giết người sau nhiều năm lẩn trốn

Chiều 21-10, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Chương (sinh năm 1997, trú Tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh.

Đối tượng Chương lúc bị bắt.

Theo hồ sơ, tối 26-11-2019, trong lúc ăn nhậu tại nhà một người dân ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh (cũ), Chương xảy ra mâu thuẫn với ông N.H.P (sinh năm 1983, trú tại địa phương). Trong lúc xô xát, Chương dùng dao xếp đâm một nhát vào ngực trái ông P. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Chương bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3-12-2019, Chương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã về hành vi giết người.

Trước thời điểm xảy ra vụ trọng án, vào ngày 15-3-2019, Chương gây rối trật tự công cộng tại thôn Phú Sơn, xã Cam Phú, TP. Cam Ranh (cũ) rồi bỏ trốn. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 18-8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã bị can Chương về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.