Bắt giữ đối tượng bị truy nã khi làm thủ tục nhập cảnh

Đối tượng Phùn Văn Tuấn (ở giữa) bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh bắt giữ khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: Xuân Quyết

Lúc 15 giờ cùng ngày, tại khu vực cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thuộc phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái thực hiện thủ tục nhập cảnh cho Phùn Văn Tuấn (sinh năm 1983, trú tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh).

Qua tra cứu thông tin trên phần mềm quản lý xuất nhập cảnh, cán bộ làm nhiệm vụ phát hiện hệ thống có cảnh báo truy nã đối với Phùn Văn Tuấn. Theo thông tin hiển thị trên hệ thống, đối tượng bị Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (nay là thành phố Bắc Ninh) truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt giữ, đưa đối tượng về đơn vị làm việc; đồng thời thông báo cho lực lượng Công an đến tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu theo quy định.

Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, đơn vị bàn giao đối tượng cùng đồ vật có liên quan cho lực lượng Công an để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.