Bắt giữ đối tượng bị công an nước bạn truy nã về tội lừa đảo đầu tư trực tuyến

CHEN YUSEN bị truy nã theo Quyết định số [2024]02361 ngày 20/11/2024 của Công an thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Sau khi bắt giữ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bàn giao CHEN YUSEN cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, để thực hiện các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua đơn vị tăng cường quản lý cư trú đối với người nước ngoài, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm việc đăng ký, khai báo lưu trú.

Công an tỉnh khuyến cáo các cơ sở lưu trú, chủ nhà cho thuê thực hiện đầy đủ quy định về khai báo lưu trú; khi phát hiện người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn hoặc giấy tờ bất thường cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh.