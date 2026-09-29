Bắt giữ cặp tình nhân chuyên tạo biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Quảng Phú phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả lập giao dịch thương mại điện tử.

Quá trình điều tra, Công an xã Quảng Phú xác định N.V.H (28 tuổi, xã Ea Ning) và T.T.N.T (32 tuổi, xã Krông Ana) có liên quan đến các vụ việc. Được biết, hai đối tượng này có tình cảm yêu đương từ nhiều năm nay.

Hai đối tượng khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng thường sử dụng xe mô tô di chuyển đến các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, lựa chọn những loại dây điện có giá trị tương đối cao để mua. Sau khi thỏa thuận giá và được chủ cửa hàng cung cấp mã QR thanh toán, H sử dụng điện thoại truy cập ứng dụng MoMo, quét mã QR để lấy thông tin thanh toán, sau đó tạo hình ảnh giao dịch giả thể hiện nội dung thanh toán thành công.

Hình ảnh giao dịch giả được đưa cho chủ cửa hàng xem nhằm tạo lòng tin rằng tiền đã được chuyển thành công. Lợi dụng sự chủ quan của người bán, các đối tượng nhanh chóng nhận hàng rồi rời khỏi cửa hàng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng đem bán lại cho các cơ sở kinh doanh khác để lấy tiền tiêu xài.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ giữa tháng 9/2026 đã thực hiện 06 vụ lừa đảo tại các địa bàn xã Quảng Phú, xã Ea Kar và các phường Tân Lập, Ea Kao.

Điều đáng nói, tháng 6/2026 cả 02 đối tượng này vừa mới chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn như trên thì nay lại "ngựa quen đường cũ".

Hóa đơn chuyển khoản giả được các đối tượng sử dụng. Ảnh: CACC

Đây là thủ đoạn lợi dụng thói quen thanh toán không dùng tiền mặt và sự chủ quan của người bán hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng chú ý, hình ảnh thông báo giao dịch thành công có thể được các đối tượng tạo ra nhằm đánh lừa người bán trong thời gian ngắn.

Để phòng ngừa, Công an xã Quảng Phú khuyến cáo các hộ kinh doanh, cửa hàng và người dân khi bán hàng cần kiểm tra trực tiếp biến động số dư tài khoản hoặc lịch sử giao dịch trên tài khoản của mình, không chỉ căn cứ vào hình ảnh thông báo chuyển khoản do khách hàng cung cấp. Trường hợp phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn bị lừa đảo, cần lưu giữ camera, hình ảnh, thông tin phương tiện, đặc điểm người giao dịch và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.

Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Công an điều tra, mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luât.

Công an xã Quảng Phú thông báo, những ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì đến trụ sở đơn vị ở số 146 Hùng Vương, xã Quảng Phú trình báo để được giải quyết theo quy định.