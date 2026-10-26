Bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép
Ngày 26-10, tại khu vực thôn Bản Héc (xã biên giới Cao Lộc), Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lòa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép trên xe ô tô tải biển kiểm soát 12A-336.52.
Các đối tượng gồm: Lưu Văn Thọ (sinh năm 1993, trú thôn Bản Lòa, xã Cao Lộc); Lý Thành Xuân (sinh năm 1988) và Dương Văn Thi (sinh năm 1999) cùng trú thôn Bản Héc, xã Cao Lộc. Tang vật thu giữ gồm 240 khối hình hộp có tổng trọng lượng gần 350kg.
Theo lời khai ban đầu, tang vật trên là pháo nổ do nước ngoài sản xuất, Lưu Văn Thọ là người chủ động liên hệ và thuê Lý Thành Xuân (chủ xe ô tô) vận chuyển số pháo trên từ khu vực Khuổi Thâm về thôn Bản Lòa. Sau đó, Xuân gọi Thi đến điều khiển ô tô chở hàng. Khi các đối tượng chuẩn bị di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/bat-giu-cac-doi-tuong-van-chuyen-phao-no-trai-phep-1062091