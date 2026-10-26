Bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

Các đối tượng gồm: Lưu Văn Thọ (sinh năm 1993, trú thôn Bản Lòa, xã Cao Lộc); Lý Thành Xuân (sinh năm 1988) và Dương Văn Thi (sinh năm 1999) cùng trú thôn Bản Héc, xã Cao Lộc. Tang vật thu giữ gồm 240 khối hình hộp có tổng trọng lượng gần 350kg.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Lưu Văn Thọ.

Theo lời khai ban đầu, tang vật trên là pháo nổ do nước ngoài sản xuất, Lưu Văn Thọ là người chủ động liên hệ và thuê Lý Thành Xuân (chủ xe ô tô) vận chuyển số pháo trên từ khu vực Khuổi Thâm về thôn Bản Lòa. Sau đó, Xuân gọi Thi đến điều khiển ô tô chở hàng. Khi các đối tượng chuẩn bị di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.