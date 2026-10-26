Bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Lưu Văn Thọ. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng gồm: Lưu Văn Thọ (sinh năm 1993, trú thôn Bản Lòa, xã Cao Lộc); Lý Thành Xuân (sinh năm 1988) và Dương Văn Thi (sinh năm 1999) cùng trú thôn Bản Héc, xã Cao Lộc. Tang vật thu giữ gồm 240 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, có tổng trọng lượng 349,6 kg.

Theo lời khai ban đầu, Lưu Văn Thọ là người chủ động liên hệ và thuê Lý Thành Xuân (chủ xe ô tô) vận chuyển số pháo trên từ khu vực Khuổi Thâm về hướng thôn Bản Lòa. Sau đó, Xuân gọi Thi đến điều khiển ô tô chở hàng. Ngay khi các đối tượng đang chuẩn bị di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.