Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao 10 đối tượng tội phạm truy nã cho phía Trung Quốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường công tác đấu tranh, truy bắt các đối tượng truy nã nước ngoài, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung rà soát, nắm tình hình, xác minh thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã nước ngoài có dấu hiệu lẩn trốn trên địa bàn.

Trên cơ sở thông tin do phía cơ quan chức năng Trung Quốc cung cấp, kết hợp với tài liệu thu thập qua các biện pháp nghiệp vụ và quá trình rà soát địa bàn, lực lượng Công an TP Đà Nẵng từng bước làm rõ thông tin, xác định vị trí lẩn trốn cũng như các yếu tố liên quan đến từng đối tượng. Việc đối chiếu, kiểm tra, xác thực thông tin được tiến hành thận trọng, bảo đảm xác định chính xác nhân thân, lai lịch và tình trạng truy nã của các đối tượng trước khi tổ chức bắt giữ. Quá trình triển khai được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sau khi củng cố các tài liệu cần thiết, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xây dựng phương án, bố trí lực lượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ 10 đối tượng truy nã mang quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn. Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Dong Siwei (1998), Liao Youzhang (1981), Jiang Chengyi (1996), Fu Weijia (1995), Wang Yang (1993), Liu Qirui (1995), Zheng Jingyan (1985), Ma Yunhao (1993), Ma Yunquian (1986) và Shao Bo (1992).

Đáng chú ý, sau khi bắt giữ, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, đồng thời thực hiện các bước cần thiết phục vụ công tác bàn giao. Đây là khâu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị, bảo đảm việc bàn giao đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục và các quy định về hợp tác quốc tế.

Trong các ngày 14 và 25-11, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, đã phối hợp với đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao 10 đối tượng cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa 2 nước. Toàn bộ quá trình được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an toàn và đúng quy định pháp luật.

Kết quả trên không chỉ thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an thành phố, mà còn cho thấy hiệu quả của việc phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Theo thống kê trong năm 2026, Phòng CSHS - Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao tổng cộng 22 đối tượng truy nã nước ngoài. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự chủ động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, không để các đối tượng truy nã lợi dụng địa bàn thành phố cũng như lãnh thổ Việt Nam làm nơi lẩn trốn nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Việc phát hiện, bắt giữ và bàn giao 10 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc một lần nữa khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không có vùng cấm, không để địa bàn Việt Nam trở thành nơi ẩn náu an toàn của các đối tượng phạm tội. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường bình yên, an toàn cho người dân và du khách khi đến với TP Đà Nẵng.