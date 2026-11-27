Cơ quan chức năng bàn giao các đối tượng truy nã cho phía Trung Quốc. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 27/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức xác minh, truy bắt thành công 10 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc lẩn trốn trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và xây dựng phương án truy bắt. Quá trình bắt giữ cả 10 đối tượng được thực hiện an toàn, đúng quy định pháp luật.

Các đối tượng gồm Dong Siwei (SN 1998), Liao Youzhang (SN 1981), Jiang Chengyi (SN 1996), Fu Weijia (SN 1995), Wang Yang (SN 1993), Liu Qirui (SN 1995), Zheng Jingyan (SN 1985), Ma Yunhao (SN 1993), Ma Yunquian (SN 1986) và Shao Bo (SN 1992).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, các đối tượng bị truy nã liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, trong 2 ngày 14 và 25/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao 10 đối tượng cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao tổng cộng 22 đối tượng truy nã nước ngoài.

Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia; đồng thời thể hiện quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng địa bàn Việt Nam làm nơi lẩn trốn, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.