Ngày 27/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) tổ chức bàn giao 10 đối tượng bị truy nã cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và đúng quy định pháp luật

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra, rà soát và triển khai lực lượng bắt giữ thành công 10 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, đang bị Cảnh sát nước này truy nã và đã trốn đến TP Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng bàn giao các đối tượng truy nã cho phía Trung Quốc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dong Siwei (SN 1998), Liao Youzhang (SN 1981), Jiang Chengyi (SN 1996), Fu Weijia (SN 1995), Wang Yang (SN 1993), Liu Qirui (SN 1995), Zheng Jingyan (SN 1985), Ma Yunhao (SN1993), Ma Yunquian (SN 1986) và Shao Bo (SN 1992). Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc, các đối tượng này bị truy nã liên quan đến các hành vi gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Kết quả trên tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia; thể hiện quyết tâm của Công an TP Đà Nẵng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, không để các đối tượng truy nã lợi dụng địa bàn Việt Nam để lẩn trốn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.