Bắt giữ ba đối tượng liên quan đến vụ đập kính nhiều ôtô trong đêm tại Nghệ An

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 20/10, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ nhiều ôtô đỗ tại sân chung cư T&T Victoria (số 1, đường Quang Trung, phường Thành Vinh) bị đập vỡ kính trong đêm 18/10.

Trong số 3 đối tượng có 2 đối tượng trú tại phường Hoàng Mai, 1 đối tượng trú tại phường Vinh Phú. Các đối tượng sinh năm 2009, 2010 và 2013. Danh tính các đối tượng hiện chưa được công bố.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng trên còn liên quan đến vụ đập kính 2 ôtô xảy ra tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) trong cùng ngày 18/10. Các tình tiết liên quan, động cơ và hành vi cụ thể của các đối tượng đang được tiếp tục làm rõ.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã thông tin, sáng 19/10, người dân phát hiện 8 ôtô bị đập vỡ kính khi đỗ xe tại khu vực trước chung cư T&T Victoria (số 1, đường Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An ). Đáng chú ý, trong số này có cả những chiếc xe sang, giá trị lớn. Do khu vực bãi đỗ xe không có hệ thống camera giám sát dẫn đến việc truy tìm thủ phạm gặp khó khăn.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.