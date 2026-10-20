Bắt giữ ba đối tượng đập vỡ hàng loạt kính ô tô tại Nghệ An

Ngày 20/10, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ hàng loạt ô tô đỗ trước chung cư tại địa bàn bị đập vỡ kính, hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ nhóm gồm ba đối tượng. Các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hàng loạt ô tô đỗ trước chung cư tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bị đập vỡ kính.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo, sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã truy xét, làm rõ, bắt 03 đối tượng thực hiện hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” của 2 vụ việc nói trên, gồm: Lý Xuân Hoạt (17 tuổi), N.Đ.H. (sinh năm 2013) cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (16 tuổi), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An...

Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, 03 đối tượng thống nhất tìm các ô tô không có người trông coi, đập bể kính để lấy trộm tài sản. Từ 2h sáng đến 3h sáng ngày 19/10, tại xã Diễn Châu và phường Thành Vinh, Lý Xuân Hoạt đã dùng dụng cụ phá kính ô tô khẩn cấp để đập vỡ cửa kính lái của nhiều xe với mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm. Các đối tượng còn lại cảnh giới cho Hoạt.

Nhóm đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 2010 và 2013. Đồng thời, qua kiểm tra xác minh, trong những chiếc ô tô bị đập phá gần như không có tài sản nên các đối tượng không lấy được gì.

Các đối tượng đập kính ô tô tại phường Thành Vinh bị bắt giữ. (Ảnh: CANA).

Trước đó, sáng 19/10, nhiều chủ xe đỗ trước chung cư thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bàng hoàng khi phát hiện ô tô của mình bị đập vỡ kính. Có khoảng 8 - 10 ô tô với các hãng khác nhau đã bị đập vỡ kính tan tành.

Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh có mặt tại phong tỏa hiện trường để xác minh làm rõ sự việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời xác minh động cơ và hành vi cụ thể của các đối tượng này.

Hai ô tô ở xã Diễn Châu, Nghệ An bị đập phá cửa kính. (Ảnh: Tâm Phạm).

Cũng trong sáng 19/10, tại xã Diễn Châu, phát hiện hai chiếc ô tô bị đập phá kính, nghi bị lục lọi, lấy trộm tài sản.

Hiện Công an xã Diễn Châu đang phối hợp với cơ quan Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ việc hai xe ô tô bị đập vỡ kính tại địa bàn.