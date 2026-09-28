Bắt giữ 8 đối tượng đăng gần 800 video quảng cáo 'cờ bạc bịp'

02 đối tượng (từ trái qua phải): Vũ Văn Hiếu và Phạm Huy Tuyền. (Ảnh: Bộ Công an)

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch của Cục Cảnh sát hình sự về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tập trung lực lượng, phối hợp xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng do Phạm Huy Tuyền (SN 1987, quê quán TP Hải Phòng, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) cầm đầu có dấu hiệu thực hiện hành vi đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Tuyền cùng Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (SN 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991) và Phạm Huy Tú (SN 1997), cùng trú tại TP Hải Phòng, đã bàn bạc, thống nhất phân công vai trò, dàn dựng kịch bản và quay các video có nội dung đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bài lá.

Trong các video, nhóm đối tượng lồng ghép nội dung quảng cáo, giới thiệu các thiết bị phục vụ gian lận trong đánh bạc, đồng thời cung cấp thông tin liên lạc để bán các sản phẩm này nhằm thu lợi.

Các thiết bị được nhóm đối tượng quảng cáo, mua bán gồm kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp và một số dụng cụ khác. Theo cơ quan chức năng, số thiết bị này được các đối tượng đặt mua thông qua mạng xã hội.

Sau khi quay, các video được đăng tải trên các fanpage, tài khoản Facebook của nhóm đối tượng. Nội dung nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận và tương tác, trong đó có video đạt hàng triệu lượt xem.

Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã đăng tải gần 800 video, với hàng nghìn lượt chia sẻ và tương tác trên mạng xã hội. Việc phát tán các nội dung này có sức lan truyền lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng gồm: Phạm Huy Tuyền, Phạm Huy Tiến, Vũ Văn Hiếu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Công Tiệp, Phạm Duy Hải, Lương Văn Tuỳnh và Phạm Huy Tú để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Các đối tượng trong vụ án.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, thu thập và củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Luật An ninh mạng, đặc biệt trong việc đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin trên không gian mạng.

Người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy hoặc kích động bạo lực, hành vi vi phạm pháp luật, lối sống coi thường pháp luật nhằm câu view, câu like, tăng tương tác để thu lợi.

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin tiêu cực, độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến người xem hoặc xâm phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.