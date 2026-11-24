Theo kết quả điều tra ban đầu, 6 người trong nhóm gồm N.P.B.L (sinh năm - SN 2012, ngụ phường Gò Vấp), N.H.Q (SN 2010, ngụ phường Sài Gòn), N.Đ.K và N.H.Đ (cùng SN 2010, cùng ngụ phường Gia Định), B.T.V. (SN 2010, ngụ phường Xuân Hòa) và N.Q.Đ.H. (SN 2009, ngụ phường An Hội Đông).

Trước đó, khoảng 1h ngày 22/11, N.P.B.L đưa 5 con dao tự chế cho nhóm mang theo khi đi đường, với ý định dùng để đánh nhau nếu có người "gây chuyện".

Khoảng 2h15 cùng ngày, khi đến cây xăng số 12, cả nhóm thấy 9 người đang dừng đổ xăng. N.P.B.L, N.H.Q, B.T.V., N.Q.Đ.H và N.Đ.K mỗi người cầm một con dao tự chế, lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011, sau đó đuổi đánh thiếu niên này và những người đi cùng khi họ bỏ chạy.

Nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Phường Hạnh Thông truy xét, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.