Theo kết quả điều tra ban đầu, 6 người trong nhóm gồm: N.P.B.L (SN 2012, thường trú tại phường Gò Vấp), N.H.Q (SN 2010, thường trú tại phường Sài Gòn), N.Đ.K và N.H.Đ (cùng SN 2010, cùng thường trú tại phường Gia Định), Bùi Tấn Vỹ (SN 2010, thường trú tại phường Xuân Hòa, hiện ở tại phường Bình Thạnh) và Nguyễn Quang Đức Huy (SN 2009, thường trú tại phường An Hội Đông).

Các đối tượng (từ trái qua) N.H.Q, N.H.Đ, Bùi Tấn Vỹ, Nguyễn Quang Đức Huy, N.Đ.K, N.P.B.L cùng tang vật.

Khoảng 1h ngày 22/11, N.P.B.L đưa 5 con dao tự chế cho nhóm mang theo khi đi đường, với ý định dùng để đánh nhau nếu có người gây chuyện.

Khoảng 2h15 cùng ngày, khi đến cây xăng số 12, cả nhóm thấy 9 người đang dừng đổ xăng. Dù trước đó không có mâu thuẫn gì nhưng N.P.B.L, N.H.Q, Bùi Tấn Vỹ, Nguyễn Quang Đức Huy và N.Đ.K mỗi người cầm một con dao tự chế, lao vào tấn công một thiếu niên (SN 2011), sau đó đuổi đánh thiếu niên này và những người đi cùng khi họ bỏ chạy.

Phương tiện xe máy của các đối tượng.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hạnh Thông truy xét, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.