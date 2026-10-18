Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt tạm giam 4 bị can về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can gồm Đinh Văn Nguyên, Lò Anh Tuấn, Hà Văn Trí và Vì Đức Khởi, cùng sinh năm 2008, trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h15 ngày 15/8/2026, một nhóm gồm 8 thanh niên trú tại xã Phù Yên đi trên 3 xe máy, mang theo kiếm, dao và gậy kim loại sang xã Gia Phù với ý định “gặp thanh niên thì đánh”. Khi đến bản Nà Khằm, xã Gia Phù, nhóm này truy đuổi hai thanh niên đi xe máy ngược chiều, sau đó dùng kiếm, gậy và tay chân tấn công, khiến cả hai bị thương.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 4 bị can khác, gồm Đ.A.T, Đ.Đ.T, L.Đ.Q và H.H.N. Theo thông tin được cung cấp, các bị can này chưa thành niên, được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.